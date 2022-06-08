Западные страны своими действиями подталкивают Россию к «рукотворному дефолту», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, как подчеркнул представитель Кремля, реальные основания для банкротства отсутствуют, написал ТАСС.

«Запад, действительно, подталкивает [Россию] к дефолту. Но здесь надо все время оговариваться — к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для него в РФ нет, причем нет абсолютно», — подчеркнул Песков.

О том, что заявления о дефолте в России не имеют отношения к реальному положению дел, в конце мая заявлял и глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он указал на то, что в России используют все способы, чтобы выполнять внешние долговые обязательства, сообщил RT.