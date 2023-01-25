Общество 25 января 2023, 05:15 Запад подготовил Украине «скамейку запасных» — Мирошник Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад подготовил Киеву запасных вместо уволенных чиновников

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Массовые увольнения на Украине не приведут к дефициту кадров, западные НКО годами готовили «скамейку запасных», отбирая и обучая будущих лидеров. Об этом ТАСС рассказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«У них достаточная скамейка запасных. Над этим работали сотни западных НКО, отбирая и обучая лидеров. Система подбора и подготовки своих кадров на Украине существует с середины девяностых», — заявил Мирошник.

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Большинство украинских чиновников проходили обучение за границей и имеют иностранные связи, считает экс-посол. Именно это обеспечивает их карьерный рост и защиту от «претензий официальных начальников».

За короткий срок президент Украины уволил нескольких высокопоставленных чиновников. Среди них замглавы офиса Кирилл Тимошенко, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, два замглавы министерства развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода и ряд других.

Новым заместителем главы офиса президента Украины стал бывший руководитель Киевской областной администрации Алексей Кулеба. Постов лишились также губернаторы Днепропетровской области Валентина Резниченко и Сумской области Дмитрий Живицкий.