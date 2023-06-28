Общество 28 июня 2023, 22:07 Запад обвинили в узаконивании войны с исламом Муфтий Чечни Межиев: Запад узаконил войну против ислама, проявив свою идеологию Ayesha Firdaus / Unsplash

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Западный мир узаконил войну с исламом и мусульманами, написал в своем Telegram-канале муфтий Чечни Салах Межиев. Так он прокомментировал акцию с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме в день празднования Курбан-байрама.

По словам муфтия, «слуги проклятого Иблиса» продолжили свою политику, направленную против всего исламского мира. Он напомнил, что шведская полиция задерживала тех, кто пытался остановить кощунственный акт сожжения Корана, но охраняла глумившихся над священной для мусульман книгой.

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«Враги всевышнего Аллаха в очередной раз показали свое истинное лицо и узаконили войну с Исламом и мусульманами. Такова идеология западного мира», — отметил Салах Межиев.

По его словам, вся государственная политика западных стран пропитана безбожием, она призвана распространять культ нечисти и разврата. Он напомнил, что в России, в отличие от Запада, закон охраняет религиозные, культурные и семейные ценности.

О ситуации в Швеции высказался президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что подобное отношение к Корану — не только преступление, но и разжигание межконфессиональной розни.