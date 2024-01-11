Общество 11 января 2024, 20:27 Запад обвинили в срыве мирных переговоров по Украине в 2022 году Подполковник Квятковски: срыв мира по Украине в 2022 году — преступление Запада Unsplash

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США и Великобритания совершили преступление, сорвав мирные переговоры Украины и России весной 2022 года. Такое заявление сделала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди, при том что мир уже почти был у них в руках», — сказала она.

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Квятковски подчеркнула, что в 2022 году Украина и Россия были согласны на уже готовый мирный договор, но Запад не дал возможности завершить конфликт. Когда в итоге мир наступит, украинская сторона многого лишится, потому что Россия уже не та, что прежде. Армию страны и военное производство усовершенствовали, а западные санкции удалось преодолеть, объяснила она.

Ранее Квятковски спрогнозировала конец для украинского президента Владимира Зеленского. По ее мнению, в этом году он исчезнет или спрячется в бункере.