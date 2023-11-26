Общество 26 ноября 2023, 11:08 Запад обвинили в причастности к атакам на Крым Глава парламента Крыма обвинил Запад в причастности к атакам на полуостров РИА «Новости»

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Западные военные инструкторы и специалисты причастны к попыткам украинских боевиков атаковать Крым. Об этом РИА «Новости» заявил глава парламента региона Владимир Константинов.

«Эти атаки — не спонтанные действия, а часть общего плана. Его разработали в оперативном штабе, действия которого координировали западные военные инструкторы. Незначительный процент самих украинцев в штабе, несомненно, присутствует. Однако без военных технологий Запада и поставок вооружений эта система бы не существовала», — сказал он.

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Константинов выразил мнение, что непосредственно украинский президент Зеленский в подобных решениях участия не принимает и выполняет совсем другую задачу — координирует русофобию над всей территорией страны.

«Что подразумевает нанесение вреда гражданскому населению, в том числе детям. Вся их адская природа состоит в этом. Поэтому Зеленский несет политическую ответственность за происходящее», — добавил глава парламента.

В пятницу, 24 ноября, силы ПВО уничтожили над Крымом 13 украинских беспилотников. Кроме того, Минобороны показало видео уничтожения морских катеров ВСУ ударами самолетов Черноморского флота.