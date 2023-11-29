Важное 29 ноября 2023, 19:29 Запад думал, что Россия не слезет с его «технологической иглы» — Путин Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада Пресс-служба Кремля

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Западные государства думали, что Россия никогда не слезет с их «технологической иглы». Однако это происходит довольно быстро, заявил президент Владимир Путин на конгрессе молодых ученых.

Так называемые партнеры РФ подсадили страну на эту иглу. Но благодаря усилиям молодых исследователей и их коллег слезть с «технологической иглы» оказалось возможно.

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«И не просто возможно, а происходит довольно быстро», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что у отечественных производителей приборов появился рынок сбыта. Это значит, что возник и экономический стимул выпускать продукцию.

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук ранее заявил, что западные страны видят в России только источник ресурсов. Они ненавидят Путина за то, что он защитил государство и не дал врагам расчленить его.