Заочное подтверждение инвалидности предложили продлить на полгода
Министерство уже подготовило соответствующий проект постановления, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ответ ведомства члену думского комитета по охране здоровья Борису Менделевичу.
«Предусматривается внесение изменений <…> в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года», — уточнили в Минтруде.
В министерстве учли поступившие от граждан и организаций обращения и включили в проект постановления возможность обжаловать решения медико-социальной экспертизы очно. Для этого придется обратиться в вышестоящее главное бюро, добавила газета «Известия».
Менделевич обратился к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой продлить действие временного порядка признания лица инвалидом на полгода. По словам депутата, россияне заинтересованы в такой возможности из-за неблагополучной эпидемической ситуации.