Заочное подтверждение инвалидности предложили продлить на полгода

Россиянам хотят разрешить подтверждение инвалидности заочно до 1 марта 2021 года. Временный порядок признания лица инвалидом ввели из-за пандемии коронавируса. К Минтруду обратились с просьбой его продлить.

Министерство уже подготовило соответствующий проект постановления, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ответ ведомства члену думского комитета по охране здоровья Борису Менделевичу.

«Предусматривается внесение изменений <…> в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года», — уточнили в Минтруде.

В министерстве учли поступившие от граждан и организаций обращения и включили в проект постановления возможность обжаловать решения медико-социальной экспертизы очно. Для этого придется обратиться в вышестоящее главное бюро, добавила газета «Известия».

Менделевич обратился к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой продлить действие временного порядка признания лица инвалидом на полгода. По словам депутата, россияне заинтересованы в такой возможности из-за неблагополучной эпидемической ситуации.