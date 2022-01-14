Занятость в России вернулась на допандемийный уровень

Уровень занятости в России вновь достиг показателей, которые были в стране до начала пандемии коронавируса. В то же время, в Латинской Америке до сих пор сохраняется «опасно высокая» безработица. Такая информация обнародована в докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, сообщило «РИА Новости».

«В третьем квартале 2021 года безработица в ЮАР достигла 34,9%, что является самым высоким показателем в мире. Для сравнения, занятость в Российской Федерации почти вернулась к своему допандемийному уровню, при этом уровень безработицы с начала 2021 года составляет менее 5%», — сказано в докладе.

По данным Организации Объединенных наций, на территории Китая, где и зародился коронавирус, безработица стала снижаться по сравнению с началом 2020 года — она вернулась к своим допандемийным показателям уже к середине 2021 года.

Ранее стало известно, что, начиная с 1 января 2022 года вырос максимальный размер пособия по безработице, — его уровень составит 12 792 рубля. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.