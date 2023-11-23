Общество 23 ноября 2023, 16:09 Занятия в школе и садах Ивангорода отменили из-за отсутствия отопления

Читать 360tv в

В Ивангороде (Ленинградская область) отменили занятия в школах и детских садах, потому там остыли батареи. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на местные СМИ.

Из-за аварии, которая произошла 21 ноября, около трети города остались без тепла. Сегодня, 23 ноября, отопление снова дали, но руководство детских и образовательных учрежлдений решило не проводить занятия, пока помещения хорошо не прогреются.

Авторы: