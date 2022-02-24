Занятия в школах в районах рядом с Украиной отменили в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решил отменить занятия в школах и детских садах. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Распоряжение губернатора касается всех районов, которые граничат с Украиной. Глава региона сказал, что надеется на понимание взрослого населения.

«По всей остальной области посещение детских садов и школ на усмотрение родителей, то есть решение может принять семья самостоятельно», — отметил Гладков.

По его словам, правительство региона работает в штатном режиме, все службы остаются на местах.

Белгородская область стала вторым российским регионом, где отменили занятия в школах. До этого занятия в школах городов и сел на севере Крыма также отменили до конца недели.

Эти решения приняты после объявления президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции в Донбассе. Путин подчеркнул, что в планах России нет оккупации украинских территорий. Тем временем на Украине ввели военное положение.