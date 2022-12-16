Общество 16 декабря 2022, 02:40 Занятия отменят в школах Читы во время сильных морозов

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Власти Читы выпустили постановление об отмене занятий в школах во время сильных морозов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

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Ученикам начальных классах не нужно будет посещать образовательные учреждения при температуре ниже -36 градусов. Старшеклассники смогут оставаться дома при похолодании до -38 градусов. В такой ситуации школы должны будут организовать учебный процесс дистанционно.