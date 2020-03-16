Занятия «Активного долголетия» в Подмосковье отменили из-за коронавируса

Из-за коронавируса пожилые жители Подмосковья временно лишатся возможности ходить на занятия по проекту «Активное долголетие». Пока что их приостановили до 30 марта, чтобы защитить старшее поколение.

Сроки приостановки всех активностей проекта могут скорректировать. Об этом сообщил на своем Telegram-канале Мособлоперштаб со ссылкой на Министерство социального развития Московской области.

«Чтобы защитить наше старшее поколение, занятия в рамках проекта „Активное долголетие“ приостановлены до 30 марта», — отмечено в публикации.

О возобновлении работы кружков пообещали рассказать в официальных аккаунтах министерства, на портале «Активное долголетие» и через СМИ.

Пожилых людей отнесли сразу к нескольким группам риска по коронавирусу, поскольку они оказались более восприимчивы к COVID-19. Эксперты рекомендуют россиянам в возрасте особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Коронавирус опасен не только для пенсионеров, но и для маленьких детей, беременных, курильщиков и людей с лишним весом.

Сейчас во всем мире насчитывают уже около 169 тысяч зараженных COVID-19.