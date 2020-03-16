Занятия «Активного долголетия» в Подмосковье отменили из-за коронавируса
Сроки приостановки всех активностей проекта могут скорректировать. Об этом сообщил на своем Telegram-канале Мособлоперштаб со ссылкой на Министерство социального развития Московской области.
«Чтобы защитить наше старшее поколение, занятия в рамках проекта „Активное долголетие“ приостановлены до 30 марта», — отмечено в публикации.
О возобновлении работы кружков пообещали рассказать в официальных аккаунтах министерства, на портале «Активное долголетие» и через СМИ.
Пожилых людей отнесли сразу к нескольким группам риска по коронавирусу, поскольку они оказались более восприимчивы к COVID-19. Эксперты рекомендуют россиянам в возрасте особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Коронавирус опасен не только для пенсионеров, но и для маленьких детей, беременных, курильщиков и людей с лишним весом.
Сейчас во всем мире насчитывают уже около 169 тысяч зараженных COVID-19.