«Занесло компанию». Захарова отреагировала на требования Apple к RuTube

Компания Apple продемонстрировала свою приверженность тоталитарным практикам, которые применяются на Западе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на требования, которые американская корпорация выдвинула к RuTube.

Дипломат обратила внимание, что Apple объяснила, какие требования предъявила RuTube. Они заключались в следующем: либо видеохостинг удалит контент государственных СМИ, либо сделает его доступным только для пользователей из России. В противном случае компания заявила, что удалит RuTube из App Store.

«Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура — это норма. Занесло компанию», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В июне Федеральная антимонопольная служба признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, сообщала газета «Известия». Помимо этого, компанию также признали виновной в отказе от локализации данных пользователей в России. За это ей присудили штраф в два миллиона рублей. В августе стало известно, что корпорация собирается его оспорить.