«Занесло компанию». Захарова отреагировала на требования Apple к RuTube
Захарова: для Apple диктатура — это норма, занесло компанию
Компания Apple продемонстрировала свою приверженность тоталитарным практикам, которые применяются на Западе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на требования, которые американская корпорация выдвинула к RuTube.
Дипломат обратила внимание, что Apple объяснила, какие требования предъявила RuTube. Они заключались в следующем: либо видеохостинг удалит контент государственных СМИ, либо сделает его доступным только для пользователей из России. В противном случае компания заявила, что удалит RuTube из App Store.
«Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура — это норма. Занесло компанию», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В июне Федеральная антимонопольная служба признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, сообщала газета «Известия». Помимо этого, компанию также признали виновной в отказе от локализации данных пользователей в России. За это ей присудили штраф в два миллиона рублей. В августе стало известно, что корпорация собирается его оспорить.