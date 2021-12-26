«Замысел Путина» раскрыл бывший посол США на Украине

Президент России Владимир Путин хочет угрозами получить определенные уступки со стороны Америки, Евросоюза и Украины. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Дипломат отметил, что не в правилах НАТО и США идти на уступки, хотя есть страны, готовые пойти на них.

Также Хербст дал оценку нынешней ситуации на Украине. По его словам, в стране присутствуют демократические институты, но они еще недостаточно развиты.

«На Украине есть демократия, но незрелая. Там политики не совсем понимают культуру демократии. Зеленский и Порошенко утверждают друг друга в госизмене. Это неправильно», — подчеркнул он.

Экс-посол отметил, что в целом Запад дает Украине гораздо больше экономической помощи, чем военной. В том числе через Международный валютный фонд.

Ранее Хербст пригрозил России «разрушительными санкциями» в случае нападения на Украину.