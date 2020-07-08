Замужних в России оказалось больше, чем женатых. Этому есть объяснение

Количество незарегистрированных гражданских браков в России с каждым годом увеличивается. Женщины чаще мужчин считают этот союз официальным. Об этом в День семьи, любви и верности рассказали в Медиаофисе Всероссийской переписи населения.

«Данные по незарегистрированным бракам можно получить только с помощью переписей населения. Интересно, что женщины, состоящие в гражданском браке, чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками», — заявили РИА «Новости» в Медиаофисе.

Такая разница восприятия замечена во многих странах, где проводят перепись населения. Не исключено, что все дело в отличиях мужской и женской психологии или логике.

Люди стали дольше жить вместе до свадьбы. При этом эксперты заметили, что многие в России все же стремятся регистрировать отношения в ЗАГСе. В целом популярность супружеского союза растет.

Согласно итогам последней Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2010 году, из 119,7 миллиона жителей страны 65,5 миллиона — это женщины и 54,2 миллиона — мужчины.

При этом десять лет назад на одну тысячу мужчин приходилось 1163 представительницы противоположного пола. При этом в зарегистрированном и незарегистрированном браке жили 33,2 миллиона мужчин и 33,3 миллиона женщин.

Никогда не женились 13,2 миллиона мужчин, а замуж не выходили 10,8 миллиона женщин. Также в тот год было четыре миллиона разведенных и 7,6 миллиона разошедшихся. Следующая перепись населения должна пройти в апреле 2021 года.

Ранее многодетный отец Павел Алтухов в День семьи, любви и верности раскрыл секрет хороших отношений в семье.