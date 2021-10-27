Замученного в Сочи львенка Симбу отправили в Танзанию

Львенка Симбу, которого использовал пляжный фотограф в Сочи для зарабатывания денег, отправили в Танзанию. По словам зоозащитников, животное выглядело очень плохо, так как недобросовестный бизнесмен держал его в холоде и все время обливал водой. Об этом написал Life.

Теперь Симба будет жить в Центре спасения, образования и дикой природы Танзании на южном склоне горы Килиманджаро. Вместе с львенком в новое место жительства отправится леопардица по имени Ева.

Из-за полученных травм Симбе, вероятнее всего, придется остаться в реабилитационном центре до конца жизни. Ева, в отличие от львенка, полностью здорова, через некоторое время ее отпустят в дикую природу. Животные должны были уехать в Танзанию год назад, но сперва возникли проблемы с документами, а затем помешала пандемия.