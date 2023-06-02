02 июня 2023, 18:51
Замученного медведя нашли на притравочной станции в Архангельской области
Активист и зоозащитники требуют освободить медведя, которого в ужасных условиях содержат в клетке охотники на притравочной станции в Архангельской области, петицию подписали уже 80 тысяч человек. Об этом сообщили «Новые известия».
Животное содержат в клетке и цепи. Его почти не кормят, защитник увидели только грязную воду. Кроме того, на мишке тренируют охотничьих собак, хотя контактную притравку запретили несколько лет назад.
Животные
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