Общество 02 июня 2023, 18:51 Замученного медведя нашли на притравочной станции в Архангельской области

Читать 360tv в

Активист и зоозащитники требуют освободить медведя, которого в ужасных условиях содержат в клетке охотники на притравочной станции в Архангельской области, петицию подписали уже 80 тысяч человек. Об этом сообщили «Новые известия».

Животное содержат в клетке и цепи. Его почти не кормят, защитник увидели только грязную воду. Кроме того, на мишке тренируют охотничьих собак, хотя контактную притравку запретили несколько лет назад.

Авторы: