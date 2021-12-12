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    12 декабря 2021, 19:56

    Замсекретаря Совбеза России заявил об антироссийских настроения «Саммита за демократию»

    Замсекретаря Совбеза Аверьянов назвал «Саммит за демократию» попыткой США сохранить влияние

    Анатолий Минкин

    Организованный США «Саммит за демократию» — это попытка Вашингтона убедить себя, что она сохранила статус единственной сверхдержавы и желание удержать оставшееся влияние. Об этом в интервью «Российской газете» заявил первый заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Аверьянов.

    Замсекретаря Совбеза России заявил об антироссийских настроения «Саммита за демократию»

    Он пояснил, что сейчас США рассматривают основными врагами Россию и Китай. Это связано с доминированием двух стран в военной сфере, а также потерей Вашингтоном экономического влияния.

    «Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на них», — заявил Аверьянов.

    Он отметил, что Вашингтон прекрасно осознает потерю контроля над миром и свое в нем высокое положение. Поэтому сейчас американцам остается представлять себя другим странам как образец демократической системы.

    При этом США оставляют за собой возможность решать, какие страны подходят под их стандарты, а какие нет.

    В качестве примера Аверьянов отметил, что на саммит на пригласили Венгрию, чем фактически нанесли оскорбление по Евросоюзу, а также Турцию, которая остается единственным стратегическим партнером на Ближнем Востоке.

    «Фактически США признали, что в рядах НАТО есть недемократический режим», — подчеркнул представитель Совбеза.

    «Саммит за демократию» прошел в режиме виртуальной конференции с 9 по 10 декабря. На нем президент США Джо Байден объявил о поддержке проведения демократических реформ, защите выборов, поддержке независимых СМИ и борьбе с коррупцией. На эти цели Госдепартамент направит 424 миллиона долларов.