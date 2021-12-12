Замсекретаря Совбеза России заявил об антироссийских настроения «Саммита за демократию»

Организованный США «Саммит за демократию» — это попытка Вашингтона убедить себя, что она сохранила статус единственной сверхдержавы и желание удержать оставшееся влияние. Об этом в интервью «Российской газете» заявил первый заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Аверьянов.

Он пояснил, что сейчас США рассматривают основными врагами Россию и Китай. Это связано с доминированием двух стран в военной сфере, а также потерей Вашингтоном экономического влияния.

«Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на них», — заявил Аверьянов.

Он отметил, что Вашингтон прекрасно осознает потерю контроля над миром и свое в нем высокое положение. Поэтому сейчас американцам остается представлять себя другим странам как образец демократической системы.

При этом США оставляют за собой возможность решать, какие страны подходят под их стандарты, а какие нет.

В качестве примера Аверьянов отметил, что на саммит на пригласили Венгрию, чем фактически нанесли оскорбление по Евросоюзу, а также Турцию, которая остается единственным стратегическим партнером на Ближнем Востоке.

«Фактически США признали, что в рядах НАТО есть недемократический режим», — подчеркнул представитель Совбеза.

«Саммит за демократию» прошел в режиме виртуальной конференции с 9 по 10 декабря. На нем президент США Джо Байден объявил о поддержке проведения демократических реформ, защите выборов, поддержке независимых СМИ и борьбе с коррупцией. На эти цели Госдепартамент направит 424 миллиона долларов.