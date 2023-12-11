11 декабря 2023, 18:34
Замруководителя Россельхознадзора Савенков рассказал, что в Россию будут возить турецкие яйца
В Россию начнут возить турецкие яйца от 17 производителей. О этом сайту телеканала «Звезда» рассказал замруководителя ведомства Константин Савенков.
Он подчеркнул, что вся продукция будет проходить тщательный контроль. Яйца будут проверять, как и другую сельскохозяйственную продукцию, это отлаженная процедура.
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«Существует разрешение, контроль поставок, дальнейший выпуск продукции в свободное обращение. При необходимости проведение лабораторных исследований», — рассказал Савенков.
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