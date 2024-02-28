Общество 28 февраля 2024, 17:45 Зампредседателя СТД Смирнов: театр стал модным местом для посещения

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В последнее время театр стал модным местом для посещения. Россияне ходят в них не ради просмотра спектаклей, а чтобы «показать себя», сообщил зампредседателя Союза театральных деятелей России Геннадий Смирнов.в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, люди устали от привычных форм досуга, в том числе от телевизора и компьютера, их «поманило живое искусство». Также тенденцию популярности походов в театр обусловил рост цен на спектакли.

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«Сегодня уже в театр и на концерт часто идут не для того, чтобы посмотреть, а для того, чтобы себя показать. Но это неплохо. Пускай приходят, привыкают. Это и театру полезно, и зрителям тоже невредно», — отметил Смирнов.