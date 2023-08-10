Общество 10 августа 2023, 15:45 Зампредседателя ФНПР Шершуков: невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю при текущей экономической ситуации

Читать 360tv в

Установление четырехдневной рабочей недели для многодетных родителей невозможно в условиях сложившейся экономической ситуации. Об этом сообщил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, реализация предложенной инициативы к текущему моменту невозможна, сейчас в стране отсутствуют «лишние рабочие руки». Кроме того, в случае сокращения рабочей недели многие работодатели будут отказывать кандидатам с тремя и более детьми.

Реклама

Отмечается, что ранее с предложением о введении четырехдневки выступили депутаты Госдумы от ЛДПР.