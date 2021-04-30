Зампред ЦК КПРФ призвал снять накал после конфликта между депутатом и главой Коми

Парламентские дебаты должны проходить только в парламентской плоскости. Об этом завил «360» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, комментируя конфликт депутата-коммуниста Олега Михайлова и главы Коми Владимира Уйбы.

«Дискуссия оказалась острой, а реакция Уйбы жесткой. Этот накал нужно снять — сесть поговорить. От личных выпадов надо уходить. Регион должен развиваться», — сказал Афонин.

При этом он подчеркнул, что КПРФ активно критиковала и прошлого губернатора Коми, а сейчас выступает оппонентом действующей власти республики.

«Политическая борьба и оппонирование остаются. Но я считаю, что личный переход должен остаться в прошлом», — заключил собеседник «360».

В пресс-службе Владимира Уйбы ситуацию видят иначе. Доклад Олега Михайлова, в котором он критиковал губернатора, считают провокацией, на которую Уйба не поддался, сообщило РИА «Новости». Уже за пределами зала он потребовал от Михайлова объясниться.

«Реакция Олега Алексеевича ожидаема — он отказался отвечать за свои слова, повел себя подло, тайком, исподтишка записал разговор и, испугавшись, быстро ретировался», — добавили представители губернатора.

Сам депутат КПРФ распространил в Сети видеообращение, в котором сообщает, что угрозы Уйбы «урыть» его вполне реальны, поэтому он обратится в правоохранительные органы.