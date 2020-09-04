Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил идею депутата Евгения Федорова практически в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.

«Такого рода послабление в налоговых делах пользуется спросом и хорошо воспринимается прежде всего работающим населением. Это мера полезная», — отметил он.

Вместе с тем сенатор заметил, что без согласования с правительством Думе не получится принять такое решение, так как нужен подсчет потерь бюджета. Сенатор уточнил, что налоговый вычет является «прямыми недополученными доходами бюджетов, причем в основном местных», пишет сайт RT.

Он заключил, что реализация инициативы будет зависеть от того, даст ли правительство согласие на подход такого рода.