Зампред Сбербанка Ведяхин спрогнозировал рекордный рост ВВП в России

Рост российской экономики по итогам года может составить 4,3%. Это рекорд за последние много лет. Темпы роста ВВП станут рекордными с 2012 года. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, в основе позитивного прогноза по росту экономики лежит динамика потребительского спроса. Ведяхин подчеркнул, что на фоне улучшения эпидемической ситуации в стране ослабляются ковидные ограничения, а это ведет к увеличению расходов. Сейчас сфера услуг в стране, отметил зампред правления Сбербанка, стала больше похожа на докризисную.

«Я считаю, основные риски для экономического роста связаны не с внутренними, а с внешними факторами. Замедление темпов роста других экономик, того же Китая, может привести к снижению внешнего спроса и, следовательно, к более низким темпам роста у нас», — объяснил Ведяхин.

В августе в Росстате сообщили, что рост ВВП во втором квартале 2021 года составил 10,3%. В первом квартале этот показатель снижался на фоне пандемии коронавируса.