Заморозки придут в Новосибирскую область с 19 мая. Они продлятся около трех дней, сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Специалисты уточнили, ночью среды будет около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов. В ночное время с 20 по 22 мая в некоторых районах ожидаются заморозки до трех градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 15 градусов тепла.

Отмечается, что весь период похолодания в области будут идти дожди с грозами.