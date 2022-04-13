Заморозки придут в Краснодарский край

С 14 по 16 апреля в Краснодарский край придут заморозки. Температура воздуха опустится до -1... -2 градусов. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг, 14 апреля, в регионе пройдет сильный дождь с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 23–28 метров в секунду. На реках юго-восточных территорий Краснодарского края ожидается подъем уровня воды.

Также штормовое предупреждение было объявлено и в Волгограде. В среду, 13 апреля, на регион обрушится ливень. Порывы ветра составят 23 метра в секунду.