Заморозки придут в Челябинскую область

Заморозки ожидаются в горных районах региона. В ночь на 15 и 16 мая температура воздуха на почве снизится до -3 градусов. В горах и низинах похолодает до -1 градуса.

Днем в Челябинской области ожидается теплая погода. На юге региона столбики термометра покажут до +23 градусов, а в столице субъекта РФ воздух прогреется до +20 градусов. В выходные, 16 и 17 мая, в большинстве территорий региона пройдет дождь.