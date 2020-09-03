Заморозки придут сразу в несколько регионов России

Жителей Карелии, юга Сибири, Урала и северо-востока Поволжья в ближайшие дни ждут заморозки. Столбики термометров опустятся ниже нуля.

Об этом в разговоре с РИА «Новости» сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться», — заявил синоптик.

На востоке европейской части России, по словам Вильфанда, в ближайшее время температура упадет до минус двух градусов. Как ожидается, до такой же отметки опустится столбик термометра в Свердловской, Челябинской, Пермской областях и в Заволжье.

Заморозки также будут в горах Забайкалья и в горных районах Иркутской области, добавил руководитель Гидрометцентра. Также заморозки прогнозируются в Костромской области.

Над центром европейской территории страны устанавливается антициклон, объяснил синоптик. Именно он обеспечивает приток холодных масс по периферии.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Он будет действовать с 9:00 четверга до 12:00 пятницы.