Заморозки придут сразу в 6 регионов России

В ночь на 21 июня в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае ожидается до −2 градусов.

«Разгар лета. Это нечасто встречающийся процесс», — отметил синоптик.

Ранее заморозки до −2 градусов спрогнозировали на 19 и 20 июня в Курганской области.

А вот в Москве аномальная жара сменилась ливнем. В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, температура опустится до +18…+23 градусов. Из-за ливней затопило несколько улиц. Реки разлились на Госпитальном переулке, а также затопило станцию МЦК «Окружная».

Тропические ливни затопили на выходных и Крым. Метеорологи спрогнозировали на полуострове сильные дожди, грозу, порывы ветра до 20 метров в секунду. Спасатели объявили штормовое предупреждение.