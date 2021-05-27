Заморозки надвигаются на Челябинскую область

Аномальная жара на территории Челябинской области сменится на похолодание. Региональный гидрометцентр спрогнозировал, что в части районов Южного урала 27 и 28 мая температура воздуха ночью опустится ниже нуля. Об этом сообщило Ura.ru.

«В ночные часы 27–28 мая в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. При этом с 27 по 29 мая в большинстве районов области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами — высокая», — рассказали в местном ЦГМС.

С середины мая в Челябинской области держится погода, не свойственная этому месяцу: днем воздух прогревался до 34-37 градусов, при этом дождей практически не случается.