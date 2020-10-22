Заморозка тарифов на интернет в долгосрочной перспективе обернется боком самим пользователям. Получая меньше, операторы не смогут развивать сети, качество связи ухудшится. Такое мнение в разговоре с «360» выразил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Мариничев объявил, что теоретически заморозить тарифы на домашний интернет можно. Для этого будет выбран некий базовый набор услуг, для которых цены не будут изменяться. Это будет похоже на регулирование стоимости лекарственных препаратов.

«Я думаю, что не следует и не имеет смысла этого делать, так как это повлияет и на развитие сетей, и на качество связи, и на операторов услуг, которые они предоставляет. Опять же, это не стимулирует их интерес к тому, чтобы развивать новые сети, структуру предложения, переходить на 5G. Слишком много вопросов», — отметил Мариничев.

Интернет-омбудсмен считает, что заморозка цен означала бы чрезмерное давление на рынок.

Вмешательство в свободу договора — это прямое нарушение свободы экономики и это путь в никуда Дмитрий Мариничев.

Мариничев напомнил, что повышение цен на интернет связано с валютными колебаниями. Дело в том, что сети строятся на оборудовании, которое производится за рубежом. Кроме того, операторы должны вкладываться в исполнение законодательства, согласно которому им нужно хранить трафик пользователей. Это также влияет на тарифы.

Депутат Евгений Федоров предложил заморозить тарифы на домашний интернет до 1 июля 2021 года. По его мнению, это снизит нагрузку на людей, которые из-за COVID-19 вынуждены были перейти на удаленку.