В беседе с «360» источник в сфере ЖКХ заявил, что заморозка тарифов на газ и электричество приведет к негативным последствия в работе отрасли.

Индексы по изменению тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг правительство утвердило еще в октябре прошлого года.

Исходя из полученных цифр, регуляторы в регионах еще в декабре утвердили повышение цен на отдельные виды коммунальных услуг, из которых энергетики и обслуживающие компании сверстали свои бюджеты.

«Повышение тарифов, оно же не с потолка берется. Там тома обоснований под каждый рубль», — пояснил собеседник «360».

Он отметил, что сейчас компании занимаются ремонтом обслуживающей население инфраструктуры. Для выполнения этих работ деньги взяли в кредит. С банками планировали рассчитаться после повышения тарифов.

«По факту компании сейчас кредитуются, чтобы проводить ремонты, в расчете на утвержденное изменение тарифа, чтобы эти кредиты закрыть. И если будет пересмотр — в непростой ситуации окажутся уже энергетики, а это уже всеобщий швах», — отметил источник.

По его словам, корректировка уже установленных тарифов в конечном итоге негативно скажется на всех отраслях в целом.

«Изменения приведут к кризису отрасли. Это заставит еще брать кредиты. Так как сейчас неплательщиков стало еще больше. И теперь через суд начислить пени невозможно», — подчеркнул собеседник.

Окончательного решения по заморозке тарифов ЖКХ правительство еще не приняло. Однако, по информации газеты «Известия», инициативу сенатора Леонова поддержал председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный. Ранее с инициативой заморозить цены на газ в правительство обратилась Федеральная антимонопольная служба. Такое решение в ведомстве объяснили сложной экономической ситуацией.