Общество 19 февраля 2024, 10:52 Замок Пугачевой и Галкина предложили изъять по новому закону об имуществе иноагентов Shot: в Думе призвали МВД проверить, можно ли изъять замок Пугачевой и Галкина РИА «Новости»

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Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь могут изъять по новому закону о конфискации имущества у иноагентов. Как сообщил Telegram-канал Shot, депутат Дмитрий Гусев попросил проверить такую возможность у МВД.

Дворец оформлен на Галкина*, продать его пока не получилось. Пугачева останавливалась в замке во время своих нескольких визитов в Россию, но в остальное время дворец пустует.

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«После принятия нового закона в Госдуме предложили в первую очередь рассмотреть вопрос о конфискации недвижимости уехавшего комика — за фейки об армии», — сообщили авторы публикации.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению действий против безопасности страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что новая норма направлена на уехавших за границу и критикующих Россию, он назвал инициативу «законом о негодяях». По словам Володина, ввести такое наказание просили сами россияне.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.