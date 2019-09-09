Замок детства. Новую площадку открыли в поселке Октябрьский в Люберцах

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы открыли новую детскую площадку. Она находится во дворе дома № 3 по улице 60 лет Победы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Площадку построили по программе губернатора «Наше Подмосковье». По словам Владимира Ружицкого, каждый год на территории округа проходит благоустройство свыше 10% дворовых территорий. За четыре года в Люберцах новый облик обрели 305 дворов.

«Все работы мы проводим с учетом восьми обязательных элементов благоустройства. Это непосредственно сама детская или спортивная площадка, дворовое освещение, информационный стенд, обустройство дополнительных парковочных мест, зеленые насаждения, зона для сбора мусора, лавочки и урны», — добавил Владимир Ружицкий.

Источник фото: телеканал «360»

Новая площадка соответствует всем необходимым нормам. Игровой комплекс «Замок» включает в себя песочный дворик, карусели, спортивные тренажеры. Также для жителей отремонтировали дворовый проезд, установили шесть новых фонарей, видеокамеры, обустроили дополнительные парковочные места.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня наш округ активно развивается. До недавнего времени поселок Октябрьский был немного обделен вниманием, но за последние два года улучшения видны. Только в этом году мы открыли восемь детских площадок, пять — в прошлом. Ну а сегодня я хочу от души поздравить детишек и взрослых с еще одной обустроенной и красивой площадкой», — отметил глава муниципалитета.

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Всего с 2014 года в Люберцах установили 16 площадок по региональной программе. В 2019-м установят 62 детские и 52 спортивные площадки.