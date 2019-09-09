Замок детства. Новую площадку открыли в поселке Октябрьский в Люберцах
Площадку построили по программе губернатора «Наше Подмосковье». По словам Владимира Ружицкого, каждый год на территории округа проходит благоустройство свыше 10% дворовых территорий. За четыре года в Люберцах новый облик обрели 305 дворов.
«Все работы мы проводим с учетом восьми обязательных элементов благоустройства. Это непосредственно сама детская или спортивная площадка, дворовое освещение, информационный стенд, обустройство дополнительных парковочных мест, зеленые насаждения, зона для сбора мусора, лавочки и урны», — добавил Владимир Ружицкий.
Новая площадка соответствует всем необходимым нормам. Игровой комплекс «Замок» включает в себя песочный дворик, карусели, спортивные тренажеры. Также для жителей отремонтировали дворовый проезд, установили шесть новых фонарей, видеокамеры, обустроили дополнительные парковочные места.
«Сегодня наш округ активно развивается. До недавнего времени поселок Октябрьский был немного обделен вниманием, но за последние два года улучшения видны. Только в этом году мы открыли восемь детских площадок, пять — в прошлом. Ну а сегодня я хочу от души поздравить детишек и взрослых с еще одной обустроенной и красивой площадкой», — отметил глава муниципалитета.
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Всего с 2014 года в Люберцах установили 16 площадок по региональной программе. В 2019-м установят 62 детские и 52 спортивные площадки.