Замначальника ОМВД «Дорогомилово» отправили в СИЗО на 2 месяца
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Смирнова меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2019 года», — огласил решение судья Сергей Артемов.
О задержании Смирнова и заместителя начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова стало известно в пятницу, 18 октября. Сотрудники спецслужб задержали полицейских начальников при получении ими взятки в 3,5 миллиона рублей от гражданина.
Начальника отдела МВД «Дорогомилово» в Москве задержали из-за взяткиПодробнее
Руководство столичного главка МВД назначило служебную проверку. Если вину задержанных полицейских докажут, то их ждет увольнение, а руководителей строгое наказание.
Следователи проверяют причастность других должностных лиц УВД Западного административного округа Москвы к другим коррупционным случаям.