Замначальника ОМВД «Дорогомилово» отправили в СИЗО на 2 месяца

Задержанного по подозрению в получении взятки заместителя начальника ОМВД России по району Дорогомилово, начальника полиции Дмитрия Смирнова отправили в СИЗО на два месяца. Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей об аресте подозреваемых.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Смирнова меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2019 года», — огласил решение судья Сергей Артемов.

О задержании Смирнова и заместителя начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова стало известно в пятницу, 18 октября. Сотрудники спецслужб задержали полицейских начальников при получении ими взятки в 3,5 миллиона рублей от гражданина.

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Руководство столичного главка МВД назначило служебную проверку. Если вину задержанных полицейских докажут, то их ждет увольнение, а руководителей строгое наказание.

Следователи проверяют причастность других должностных лиц УВД Западного административного округа Москвы к другим коррупционным случаям.