Замначальника МЧС по Курганской области Валерий Земляных ушел на пенсию

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Валерий Земляных уволился. Он ушел на пенсию, написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Земляных отработал в МЧС 31 год.

«Валерий Николаевич прошел путь от радиотелефониста до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской области. <…> Награжден медалью МЧС России „За усердие“, а также другими ведомственными наградами», — рассказали в пресс-службе министерства.