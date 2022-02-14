Замначальника дорожного управления погиб в Тамбовской области

Заместитель начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктор Вакульчик погиб в Тамбовской области. Его смерть подтвердили в областной администрации.

Впервые информация о гибели чиновника появилась в одном из сообществ в Telegram. Там сообщили, что на Вакульчика напали утром в подъезде дома, после чего он скончался.

«Подтверждаем факт гибели заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Вакульчика Виктора Валентиновича. По данному факту правоохранительные органы ведут соответствующую проверку», — сказали в администрации РИА «Новости».

Сейчас на месте происшествия начали свою работу следователи, о чем сообщили в местном управлении СК РФ. Подробности случившегося там не уточнили.