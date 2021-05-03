Заммуфтия Татарстана назвал недопустимыми «инстаграмные» приседания девушек на фоне мечети в Казани

В Instagram появился ролик, на котором несколько девушек приседали на фоне мечети Кул-Шариф в Казани. Видео возмутило религиозных жителей, в их числе оказался заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин.

Об этом он сообщил изданию «Подъем».

«Это недопустимо. Можно было найти другой фон. Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство, что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы», — отметил он.

Мухаметшин подчеркнул, что «это избитый сюжет», который осуждали в обществе большое количество раз. Он подчеркнул, что не считает это чем-то новым для людей, которые продолжают совершать такие поступки, несмотря на негативное отношение со стороны мусульманского сообщества.

При этом автор видео рассказала изданию, что засняла участниц Казанского марафона, которые разминались перед забегом. Она подчеркнула, что мечеть попала в кадр случайно — девушки разминались в специально отведенном для этого месте.

«Фон был выбран не намеренно. Мы разминались на сцене, которая стояла на фоне мечети», — пояснила она.

В Сети на видео отреагировали по-разному. Одни пользователи возмутились поступком спортсменок, которые выбрали для занятий такое место. Больше всего критики девушки получили за то, что опубликовали ролик в священный для мусульман месяц Рамадан. Однако другие пользователи не увидели в поступке ничего криминального и похвалили участниц марафона за спортивные фигуры.