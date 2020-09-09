Замминистру энергетики Тихонову предъявили обвинение в хищении 600 млн рублей

В среду заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову предъявили обвинение. Следственный комитет России обвиняет чиновника в хищении 600 миллионов рублей из бюджета.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, речь идет о деньгах, выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России для создания информационной системы. Похищено как минимум 603 миллиона рублей, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве. «Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Петренко.

Ранее «Интерфакс» сообщил о задержании Анатолия Тихонова. Чиновника задержали после допроса по делу о крупном хищении, где он проходил свидетелем. Также агентство сообщило об обысках, которые прошли у замдиректора Российского энергетического агентства министерства Игоря Кожуховского.

В конце августа суд выдвинул обвинение бывшему директору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву. Его обвиняют в хищении более одного миллиарда рублей. Солнцев будет находиться под стражей до 3 октября 2020 года.