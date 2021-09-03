Замминистра Стасишин назвал объемы ввода жилья в 2022 году

В следующем году в России при благоприятных условиях развития рынка могут ввести до 90 миллионов квадратных метров жилья. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

По данным министерства, на этот год прогнозы по вводу жилья составляли 85 миллионов «квадратов».

«На следующий год у нас есть еще более амбициозная задача. Мы точно должны будем ввести не меньше этого года, а может быть даже немного прирасти — до 90 миллионов квадратных метров с учетом развития программ ИЖС и благоприятных условий строительного рынка», — приводит РИА «Новости» слова Стасишина.

На прошлой неделе председатель правления Сбербанка Герман Греф предсказал снижение цен на жилую недвижимость в России. По его словам, сейчас часть программ по льготной ипотеке постепенно сворачивается, поэтому спрос на жилье сокращается. Также строители в последнее время закладывают много недвижимости, что приведет к повышению предложения на рынке.

Греф подчеркнул, что цены на жилье на фоне этих процессов будут находить новый баланс.