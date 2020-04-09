Замминистра просвещения назвал медиков и учителей героями

«Представьте, с чем столкнулись педагоги. Их слушают не только дети, но их родители, бабушки, дедушки. Учителя тоже герои», — считает он.

Также он уточнил, что главы регионов будут сами решать, продолжится ли летом учебный год или нет. Все зависит от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.