    09 апреля 2020, 18:13

    Замминистра просвещения назвал медиков и учителей героями

    Дарья Морозова

    Учителя и медицинские работники выполняют героическую работу — считает заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    «Представьте, с чем столкнулись педагоги. Их слушают не только дети, но их родители, бабушки, дедушки. Учителя тоже герои», — считает он.

    Также он уточнил, что главы регионов будут сами решать, продолжится ли летом учебный год или нет. Все зависит от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.