Замминистра Овсянников пожалел о хамстве в аэропорту Ижевска

Заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников признался, что жалеет о «некорректных» словах в аэропорту Ижевска. Но в то же время он заявил, что к нему проявили чрезмерные требования.

«При входе в здание аэропорта у меня потребовали посадочный талон. Это вызвало сперва легкое недоумение, а потом, после настойчивых и, на мой взгляд, чрезмерных требований, некорректное высказывание», — сказал Овсянников в интервью РИА ФАН.

По словам чиновника, ситуация в аэропорту Ижевска не типична для обычной жизни, но сейчас он сожалеет о некорректном высказывании, которое допустил в адрес сотрудника. В Ижевск чиновник летал, чтобы навестить отца.

Овсянников занимал пост замглавы Минпромторга с 2019 года, до этого был губернатором Севастополя, но уволился «по собственному желанию».

В аэропорту Ижевска Овсянников устроил дебош после того, как у него попросили предъявить документы на входе в аэропорт. Он использовал нецензурную лексику и в итоге был задержан. 8 апреля замминистра исключили из «Единой России». В конце апреля суд рассмотрит дело о мелком хулиганстве против Овсянникова.