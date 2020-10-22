Цифровые дипломы могут появиться в РФ

«В настоящий момент Минобрнауки прорабатывает вопрос с электронными цифровыми дипломами», — процитировал государственного деятеля «Взгляд».

Дружинина подчеркнула, что проблема в реализации идеи заключается в ограничениях в законодательстве. Речь идет о сложностях при работе с персональными данными граждан нашей страны.