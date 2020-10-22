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    22 октября 2020, 16:22

    Цифровые дипломы могут появиться в РФ

    Полина Петрова

    Замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина в рамках рабочего совещания комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи сообщила о планах ввести цифровые дипломы в России, информирует ТАСС.
    Цифровые дипломы могут появиться в РФ

    «В настоящий момент Минобрнауки прорабатывает вопрос с электронными цифровыми дипломами», — процитировал государственного деятеля «Взгляд».

    Дружинина подчеркнула, что проблема в реализации идеи заключается в ограничениях в законодательстве. Речь идет о сложностях при работе с персональными данными граждан нашей страны.