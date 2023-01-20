Общество 20 января 2023, 19:39 Замминистра обороны России и президент МККК обсудили тему обращения с военнопленными Замглавы Минобороны РФ Фомин провел переговоры с президентом МККК Сполярич

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел встречу в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Стороны обсудил актуальные вопросы взаимодействия в контексте украинского кризиса, сообщили в Минобороны.

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На повестку вынесли в том числе соблюдение норм международного гуманитарного права. Фомин и Сполярич также обсудили тему обращения с военнопленными и поиск без вести пропавших.

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Ранее переговоры с президентом МККК провел глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе беседы он обратил внимание на вопиющие нарушения международного гуманитарного права со стороны властей Украины. Министр отметил, что все эти факты документируются.

Также он подтвердил приверженность России соблюдению Женевской конвенции и гуманитарного права. Лавров добавил, что российская сторона принимает необходимые меры предосторожности для защиты мирных жителей и гражданских объектов.