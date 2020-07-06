Замминистра науки России Лукашевич арестовали
Такое решение вынес Тверской суд Москвы. Ранее ТАСС написал, что защита хотела просить для Лукашевич и меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова задержали 3 июля по делу о мошенничестве на 50миллионов рублей.
Однако во время общения с представителем Общественной наблюдательной комиссии Лукашевич заявила, что не считает себя виноватой. По словам представительницы Министерства науки и образования, она работает на государство, а не обворовывает его.
Чиновница пожаловалась, что за сутки нахождения в изоляторе временного содержания ее ни разу не кормили. Также она добавила, что не понимает, почему сидит вместе с еще одной женщиной. Ведь в ИЗС есть пустые камеры.