Замминистра науки России Лукашевич арестовали

Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич, которую подозревают в хищении 50 миллионов рублей, арестована. Она пробудет под стражей до 16 августа.

Такое решение вынес Тверской суд Москвы. Ранее ТАСС написал, что защита хотела просить для Лукашевич и меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова задержали 3 июля по делу о мошенничестве на 50миллионов рублей.

Однако во время общения с представителем Общественной наблюдательной комиссии Лукашевич заявила, что не считает себя виноватой. По словам представительницы Министерства науки и образования, она работает на государство, а не обворовывает его.

Чиновница пожаловалась, что за сутки нахождения в изоляторе временного содержания ее ни разу не кормили. Также она добавила, что не понимает, почему сидит вместе с еще одной женщиной. Ведь в ИЗС есть пустые камеры.