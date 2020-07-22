Заммэра Томска уволился после обвинений во взяточничестве

В Томске свой пост покинул вице-мэр Евгений Суриков. Заявление об увольнении он написал после того, как чиновнику предъявили обвинение в получении взятки.

Мэр города Иван Кляйн удовлетворил просьбу своего заместителя, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Заявление Суриков передал через адвоката.

«Мэр <…> его удовлетворил. С 20 июля Суриков освобожден от должности», — отметили в пресс-службе.

Вице-мэра задержали 16 июля, заподозрив во взяточничестве. Следствие полагало, что Суриков взял деньги от местной жительницы за покровительство. С 2016 по 2018 годы он получил от женщины минимум 300 тысяч рублей.

СК РФ возбудил уголовное дело о крупной взятке должностным лицом. По ходатайству следователей чиновника арестовали до 16 сентября.

Шесть лет колонии строгого режима получил за взяточничество на сумму около 4,5 миллиона рублей бывший курганский следователь. Его также признали виновным в мошенничестве. Через посредников мужчина намеревался «заработать» благодаря бизнесменам, которых пообещал освободить из-под стражи. Заплатить ему должны были и за прекращение уголовного дела о незаконном сбыте алкоголя.