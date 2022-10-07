Заммэра Москвы Владимир Ефимов: производство мясной продукции в столице выросло на 14% | 360°

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Интересное
07 октября 2022, 19:20
Самый дорогой бриллиант в мире ушел с молотка
Подмосковье
07 октября 2022, 19:16
Лесопитомник Ивантеевки передал помещение в аренду Федерации Художественной гимнастики
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Происшествия
07 октября 2022, 19:15
Завершилось расследование по делу казанского стрелка Галявиева
Мир
07 октября 2022, 19:14
Минский тракторный завод рассказал про трактор для Путина
Власть
07 октября 2022, 19:13
СК Московской области подвел итоги работы за девять месяцев 2022 года
Власть
07 октября 2022, 19:11
Песков опроверг раскол в ближайшем окружении Путина
Эксклюзив
07 октября 2022, 18:58
ВСУ переняли тактику фашистов и жестоко расправляются с мирными жителями
Подмосковье
07 октября 2022, 18:57
Подмосковный семейный центр примет сирот Донбасса по просьбе губернатора Воробьева. Дети почувствуют себя дома
Подмосковье
07 октября 2022, 18:53
Мининвест Подмосковья: мобилизованные предприниматели смогут продлить срок использования грантов