Заммэра Москвы Владимир Ефимов: производство мясной продукции в столице выросло на 14% | 360°

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Заммэра Москвы Владимир Ефимов: производство мясной продукции в столице выросло на 14%

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Производство колбас и сосисок в Москве выросло на 14% с января по август 2022 года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, написало utro.ru.

На производстве колбас, сосисок и полуфабрикатов в Москве специализируются 24 предприятия. За последние месяцы они увеличили производство. Отмечается, что наибольший рост наблюдается в производстве сырокопченой колбасы.

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«Копченых колбас выпустили 90 тысяч тонн — на 22,1% больше по сравнению с показателями прошлого года», — сообщил Ефимов.

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