Заммэра Москвы: Собственника самостроя в САО оштрафовали на 8,6 млн рублей

Уточняется, что компания, которая арендует землю для эксплуатации объектов общественно-делового назначения, незаконно сделала перепланировку зданий и возвела постройки, а также пристройки площадью более 1600 квадратных метров. Помимо прочего, на территории продолжали проводить незаконные строительные работы, была размещена спецтехника.

По словам Ефимова, строительство без проекта и разрешения угрожало безопасности местных жителей. В целом площадь нарушений составила порядка 2,5 тысячи квадратных метров. Площадь самовольных построек — 1,6 тысячи квадратных метров. Самострои демонтировали, а незаконные строительные работы были прекращены.