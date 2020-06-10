Заммэра Москвы рассказал об открытии ресторанов

Нет оснований полагать, что пятая часть ресторанов Москвы не вернется к работе после отмены ограничительных мер. Такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, власти столицы выдали разрешения всем владельцам ресторанов и кафе, которые располагают летними верандами или начали их собирать с начала месяца. По этой причине говорить о том, что значимая доля летних веранд не откроется преждевременно.

«Подождать нужно пару недель и мы увидим результат. Нет оснований полагать, что, как я несколько раз читал, что пятая часть ресторанов не откроется. Я уверен, что если не откроется, то намного меньше», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что решение об отмене ограничений в Москве принималось «не под какие-то мероприятия», но основывалось на хорошей динамике и цифрах.