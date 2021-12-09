Заммэра Москвы Ефимов рассказал о создании 9,5 тысячи новых рабочих мест в трех округах

Новые производства и другая инфраструктура появятся в трех округах Москвы — ЮАО, ЮЗАО и СВАО — в рамках программы по комплексному развитию участков бывших промышленных зон. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, написал сайт «Русская планета».

Для проекта будут использованы инвестиции в размере 30 миллиардов рублей. Новая инфраструктура создаст около 9,5 тысячи рабочих мест для жителей столицы.

«Решения о комплексном развитии приняты в отношении участков бывших промзон Каширское шоссе, Огородный проезд и Теплый стан. Их общая площадь превышает 31 гектар. В новых индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка и вся соответствующая инфраструктура», — рассказал Ефимов.